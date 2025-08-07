台塑四寶7月合計營收1155億元 年減月增

受石化景氣低迷，以及關稅、匯率等利空干擾，台塑四寶營運維持低檔盤整，今天公布7月合計營收約新台幣1155.85億元，年減11.4%，但比6月增加1.8%，為連續第2個月營收回升。

其中台塑7月營收145.97億元，年減17.5%，月增1.6%。累積前7月營收1071.86億元，年減8.3%。台塑表示，7月營收較6月成長，主因配合液鹼外銷客戶船期安排，6月部分訂單延至7月出貨，7月液鹼銷售量月增加8.1萬噸。

南亞7月營收211.52億元，年減6.1%，月增2.7%。累積前7月營收1524.20億元，年增3.2%。

南亞表示，7月持續受到新台幣升值影響，與6月相比有負3.1億元的匯率差，不過銷售量價齊揚，彌補匯率衝擊，南亞7月營收呈現月增。其中主要是網通、電腦、AI伺服器、消費型電子商品進入電子傳統旺季，需求良好，加上客戶半年度盤點後回補庫存，使電路板、銅箔基板等電子材料產品業績成長。另外德州EG（乙二醇）廠6月有部分訂單因船期延至7月交運，也推升7月營收。

台化7月營收233.02億元，年減22.3%，月減6%，是台塑四寶中，唯一7月營收呈現月減的公司。累積今年前7月營收1757.59億元，年減16.4%。

台化表示，7月OX（鄰二甲苯）、PTA（純對苯二甲酸）下游客戶減產停車購料需求降低，銷售減少4.7億元；ABS北美客戶也因美國關稅尚未確定，保持觀望剛需採購，銷售也減少1億元。

台塑化7月營收565.34億元，年減6.1%，月增5.1%。累積前7月營收3753.49億元，年減6.6%。台塑化表示，7月營收月增，主要是銷售量差增加28.4億元，台塑化7月全產品銷售量1706.7萬桶，比6月增加82.3萬桶。銷售價差則減少0.6億元。