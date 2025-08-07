和大營收／7月4億123萬元、月增13.50% 創近三月高點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2025年7月合併營收為4億123萬元，月增13.50%，創近三個月營收高點。今年1~7月累計合併營收為27億6,652萬元。隨著美國關稅稅率明朗，客戶逐漸恢復拉貨，預期公司營收將擺脫近期谷底局勢，重回成長軌道。同時公司已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅支出，對公司財務獲利無影響。

和大與高鋒（4510）公司轉投資成立轉投資和大芯科技，結合和大的系統整合和高鋒的設備組裝能力，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，目前已成功開發第一代半導體封裝測試檢測分選機原型機，即將參加九月台北國際半導體展，正式發表新產品與新技術，展示公司嶄新的研發實績，積極搶攻封裝測試設備3000億以上之市場，發展集團另一個利基產品，預計2026年Q2開始量產出貨。

另外和大亦積極開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈。目前已接洽三家國內外機器人設計案，其中A公司及K公司已開始試樣，T公司報價中。預計2026年可開始量產出貨，展望2026年營運可望迎來爆發成長。

展望下半年營運，因受惠新增二家電動車客戶(N公司與D公司)急單增量需求，美國貿易關稅明朗及客戶恢復追加拉貨等因素，預期下半年營運將會優於上半年。

和大 營收 工業機器人

延伸閱讀

大摩重申台積電目標價1,388元 看好可豁免川普晶片關稅

半導體關稅100%來了！國發會曝台灣三路應變方案

川普對半導體課關稅100% 劉鏡清：台積電有望豁免是利多

二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

相關新聞

中信金前七月賺逾400億 每股純益2.08元

八家金控昨（7）日公布7月獲利，累計前七月中信金稅後純益突破400億元，每股稅後純益（EPS）站上2元之上暫居領先，兆豐...

台驊上半年EPS 4.54元 IKKA 2.2元

台驊控股（2636）昨（7）日公布半年報，單季稅後純益為3.45億元，年減11%，每股純益（EPS）為2.52元；累計上...

儒鴻上半年EPS 8.31元 營運增溫

儒鴻（1476）昨（7）日公告半年報，上半年營收190.92億元，年增10.83%，稅後純益22.8億元，年減27.8%...

統一上半年EPS 1.88元 三圓0.02元

統一（1216）昨（7）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益為55.1億元，年減6.7%，每股純益0.97元；累計稅後純...

櫻花 上半年EPS 3.04元 寫同期新高

廚衛電領導品牌台灣櫻花公布上半年合併營收51.64億元、年增9.6%，稅後純益6.66億元、年增1%，每股純益3.04元...

雄獅上半年每股純益8.51元 旅遊市場熱

雄獅（2731）昨（7）日公告半年報，上半年營業利益9.16億元，年增27%，稅後純益7.94億元，年增28%，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。