百和7月營收／年減3.2% 前七月年增6.1% 近三年新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

鞋材大廠百和（9938）6日公布7月合併營收12.74億元，月增22.8%、年減3.2%，主要受新台幣匯率升值影響；累計前七月合併營收91.14億元、年增6.1%，為近三年新高，且為歷年第三高。

百和稍早自結第2季稅後純益1.85億元、年減46.9%，每股稅後純益0.62元；累計上半年每股稅後純益2.16元，略遜於去年同期的2.29元。

百和前七月各項產品占營收比重，分別為織帶／鞋帶44%、針織經編緹花21.1%、鬆緊帶12.5%、黏扣帶12.2%、射出帶6.6%、其他約3.5%。其中，針織經編緹花比重由去年全年的16%，一口氣增至21.2%，變化最大。

百和指出，美國關稅新政陸續定案，品牌客戶及製鞋廠目前下單一切正常；而配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預期可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

百和 營收

延伸閱讀

凌巨財報／第2季由盈轉虧 上半年 EPS -0.57元

彩晶財報／上半年 EPS -0.57元 將合併三投資子公司、註銷庫藏股

文曄法說會／上半年 EPS 4.7元 本季業績將衝向新高

文曄法說會／釋第3季樂觀財測：營收挑戰2,900億元、全年成長動能續揚

相關新聞

材料營收／7月8.02億元、年減43% 今年持續推動高附加價值產品市場

材料*-KY（4763）6日公布7月合併營收8.02億元，年減43%，月減29%。主要係受到以伊戰爭，中東局勢緊張，導致...

中鴻財報／上半年稅後純損10億元 EPS-0.73元

中鴻（2014）6日董事會通過財報，上半年累計營業收入111億元，營業毛損10億元，稅後純損10億元，每股稅後純損0.7...

中鋼構財報／上半年稅後純益2.7億元 EPS 1.37元

中鋼構（2013）6日董事會通過財報，今年上半年累計營業收入109億元，營業毛利5億元，稅後純益2.7億元，每股稅後純益...

虎山營收／7月1.4億元 下半年預期多項新產品將完成開發

虎山（7736）今日公告114年度7月份自結合併營收約為新台幣1.4億元，較去年同期成長約36%；主要營收來源組合為：車...

虎山營收／7月1.4億元、年增率36% 看好下半年車用出貨

虎山（7736）6日公告7月合併營收約為1.4億元，較去年同期成長約36%。看好下半年車電產品出貨量持續成長，業績有望再...

泓德能源拓東南亞版圖

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（5）日宣布，攜手機電系統整合商泰創工程，開拓東南亞光電統包工程（EPC）市場，結合雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。