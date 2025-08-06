百和7月營收／年減3.2% 前七月年增6.1% 近三年新高

鞋材大廠百和（9938）6日公布7月合併營收12.74億元，月增22.8%、年減3.2%，主要受新台幣匯率升值影響；累計前七月合併營收91.14億元、年增6.1%，為近三年新高，且為歷年第三高。

百和稍早自結第2季稅後純益1.85億元、年減46.9%，每股稅後純益0.62元；累計上半年每股稅後純益2.16元，略遜於去年同期的2.29元。

百和前七月各項產品占營收比重，分別為織帶／鞋帶44%、針織經編緹花21.1%、鬆緊帶12.5%、黏扣帶12.2%、射出帶6.6%、其他約3.5%。其中，針織經編緹花比重由去年全年的16%，一口氣增至21.2%，變化最大。

百和指出，美國關稅新政陸續定案，品牌客戶及製鞋廠目前下單一切正常；而配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預期可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。