上銀營收／7月營收月增3.2%、年減5.6% AI物流機器人第4季小批量出貨

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）6日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2%，但受新台幣匯率升值影響，較去年同期衰退5.6%；累計前七月合併營收137.66億元、年減0.3%。

上銀與全球實體AI與機器人領導大廠Dexterity合作開發全球首款專為倉儲應用設計的AI機器人，在各家物流公司測試反應良好，Dexterity日前正式對外宣布合作成果，預計今年第4季開始小批量出貨，明年逐步放量。

目前，機器人占上銀整體營收比重持續攀升，預計年底可達10%以上。

上銀指出，近期受惠半導體產業持續擴廠增產，帶動晶圓機器人與半導體移載系統接單、出貨明顯增溫，相關生產線都必須加班趕工出貨；至於滾珠螺桿、線性滑軌等訂單能見度維持在2至2.5個月。

值得注意的是，人形機器人所需的諧波減速機、交叉滾柱軸承等，近期也陸續接獲國外工業機器人大廠試單，可望進一步帶動集團機器人相關零組件的出貨，挹注成長動能。

上銀表示，最近市場受美國對等關稅的不確定因素影響，全球客戶群普遍存有觀望態勢，以致7月營運表現和6月期間類似，營收僅小幅增加。目前訂單主要來自半導體、自動化、智慧製造和大型基礎建設等產業。

上銀在機器人相關零組件，以及半導體移載系統、晶圓機器人等方面持續成長，機器人相關產品占整體營收比重，已由去年底的7%，成長至今年上半年的9%。

法人指出，新台幣強升影響毛利率與業外匯兌損益，將影響上銀第2季獲利表現。但AI物流機器人將在年底小批量出貨，人形機器人關鍵模組產品也持續送樣中，今年營收力拚較去年成長，但獲利仍需視美國關稅政策出爐及匯率走勢而定。