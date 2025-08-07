聽新聞
0:00 / 0:00

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

中興電7月營收23.21億元，年增11.31%；累計今年前七月營收158.73億元，年增10.55%，單月、累月均創同期新高。

亞力7月營收8.4億元，年增30.46%；累計今年前七月營收54.72億元，年增11.16%，單月、累月均創同期新高。

中興電目前在手訂單達約373億元，維持滿檔狀態，中興電指出，今年重電業除了受惠台電強韌電網計畫之外，還有台電能源開發計畫，2025年到2035年預計有7,889億元，將帶來的龐大的商機。

亞力目前在手訂單維持百億元，今年國內外市場兩頭並進，除了繼續積極爭取台電訂單，也將協助龍頭等級的國際半導體大客戶赴海外設廠，迎來更多重電設備訂單。

營收 台電

延伸閱讀

龜山高壓電塔驚悚一幕 一人離奇「垂掛60公尺高電纜」亡

上銀7月營收月增3.18% 中興電創同期新高

高雄大寮路面現大坑洞 台電：建案供電工程已回填

全民權證／中興電 兩檔放電

相關新聞

聯邦銀前七月稅後純益破30億元 維持較去年同期成長 EPS 0.62元

聯邦銀行（2838）公告自結2025年7月獲利，7月單月稅後純益4.89億元，累計前七月稅後純益31.99億元，累計稅前...

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。