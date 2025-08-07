中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

中興電7月營收23.21億元，年增11.31%；累計今年前七月營收158.73億元，年增10.55%，單月、累月均創同期新高。

亞力7月營收8.4億元，年增30.46%；累計今年前七月營收54.72億元，年增11.16%，單月、累月均創同期新高。

中興電目前在手訂單達約373億元，維持滿檔狀態，中興電指出，今年重電業除了受惠台電強韌電網計畫之外，還有台電能源開發計畫，2025年到2035年預計有7,889億元，將帶來的龐大的商機。

亞力目前在手訂單維持百億元，今年國內外市場兩頭並進，除了繼續積極爭取台電訂單，也將協助龍頭等級的國際半導體大客戶赴海外設廠，迎來更多重電設備訂單。