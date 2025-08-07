統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6億元），年增33.2%，每股盈餘為人民幣29.79分，有望帶旺母公司營運。

統一中控上半年獲利繳出亮眼的成績單，主要是營收成長、毛利率提升以及銷售費用率減低所致。上半年營收為人民幣170.8億元，年增10.6%。其中，食品業務為人民幣53.8億元，年增8.8%，占集團營收31.5%，飲料業務營收為人民幣107.8億元，年增7.6%，占集團營收63.1%。毛利率為34.3%，微幅上升0.5％。統一中控表示，主要是銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落影響所致。

對於中國大陸市場的看法，統一中控表示，今年該市場上半年GDP 同比增長5.3%，社會消費品零售總額同比增長5%。中國政府延續「消費促進年」政策導向，各項宏觀政策繼續發力顯效，促進消費潛力釋放，消費市場平穩向好。消費對經濟增長的貢獻率進一步提升，市場信心穩步復甦，折射出中國經濟的強大韌性。

統一中控表示，消費者對食品飲料的健康屬性和功能性需求持續強化，推動企業加速產品創新，且由於消費分級趨勢顯著，消費市場在政策支持和需求升級驅動下結構性增長。