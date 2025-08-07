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華固 上半年EPS 0.73元 國建1.38元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華固（2548）、國建昨（6）日公告財報，華固第2季稅後純益3.59億元，年增26.2％，每股稅後純益（EPS）1.15元，上半年稅後純益2.31億元，年增10.7%，每股稅後純益0.73元。

國建第2季稅後純益14.1億元，年增312.8％，每股純益1.21元，上半年稅後純益16.03億元，年增80％，每股純益1.38元。

華固今年預計兩筆住宅案、兩筆商辦案完工，合計完工量約283億元，其中住宅案「華固大安學府」第2季底開始交屋，「華固得月」預計第3季完工交屋，商辦案「華固中央置地」預計8月完工、華固「時代置地」11月完工。國建有五大案可完工交屋，合計分回總銷159億元，包括南港「國泰悠陽」、南港「國泰悠境」、台中南屯「國泰The Park」、台南安平「UNi PARK」、台中北屯「國泰美禾」等。

華固 國泰 商辦

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