聽新聞
0:00 / 0:00
華固 上半年EPS 0.73元 國建1.38元
華固（2548）、國建昨（6）日公告財報，華固第2季稅後純益3.59億元，年增26.2％，每股稅後純益（EPS）1.15元，上半年稅後純益2.31億元，年增10.7%，每股稅後純益0.73元。
國建第2季稅後純益14.1億元，年增312.8％，每股純益1.21元，上半年稅後純益16.03億元，年增80％，每股純益1.38元。
華固今年預計兩筆住宅案、兩筆商辦案完工，合計完工量約283億元，其中住宅案「華固大安學府」第2季底開始交屋，「華固得月」預計第3季完工交屋，商辦案「華固中央置地」預計8月完工、華固「時代置地」11月完工。國建有五大案可完工交屋，合計分回總銷159億元，包括南港「國泰悠陽」、南港「國泰悠境」、台中南屯「國泰The Park」、台南安平「UNi PARK」、台中北屯「國泰美禾」等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言