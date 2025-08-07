士電2025年上半年每股獲利4.05元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

士電（1503）昨（6）日公告，第2季稅後純益8.89億元，年增25.8%，每股純益（EPS）1.7元；上半年稅後純益21.12億元，年增11.9%，每股純益4.05元，單季、上半年獲利均創同期次高紀錄。

士電昨日同步公告，董事會通過「澳洲光儲投資案」，士電表示，與合作夥伴重視且期待澳洲光儲市場發展，擬尋找策略性及財務性投資人共同布建澳洲光儲案場，士電擬投資新台幣8億元，並授權董事長進行後續股權投資規劃。

士電受惠重電市場需求強勁，目前在手訂單滿檔，訂單能見度可看到2027年，也已在規劃2028年訂單，預期今年獲利、營收都可以較去年成長，甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。

對於美國關稅帶來的變動，士電表示，首先，公司外銷產品多元化，包括美國、加拿大、東南亞、日本、土耳其、沙烏地阿拉伯等地，因此影響不大，再來，美國市場需求大於關稅成本壓力，與主要客戶協商，多數都願意吸收，較不影響營運。

士電表示，很多材料進口以美元計價，但電裝品外銷以歐元計價，衝擊不大，若以美元計價有匯率動態調整條件因應，新客戶報價則採用新的台幣匯率基準。

士電 台幣匯率

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