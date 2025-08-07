聽新聞
0:00 / 0:00

承業醫 上半年EPS 0.28元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

承業醫（4164）昨（6）日公布上半年財報，稅後純益4,909.8萬元，年增61.4%，每股稅後純益（EPS）0.28元；承業醫第2季單季稅後純益4,069.6萬元，與第1季獲利840.2萬元相較，更是大增3.8倍。

展望今年後續表現，承業醫表示，公司主要業務-醫療儀器設備的客戶，各大醫院的合約多數是下半年開始貢獻營收，承業醫的營運將逐季成長，第3季營收及獲利表現將比第2季更好，第4季更將進入全年營收認列高峰。

值得關注的是，承業醫所代理進口的高階醫療設備以美元計價，隨新台幣兌美元由過去31、32元升至29元，承業醫所享受的匯兌收益也將自第3季起開始發酵，將有助於第3季全公司毛利率較第2季大幅成長。

承業醫今年來自醫療設備、富康連鎖藥局以及輻照工廠等三大事業的整體績效動起來，該公司日前表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備，將在第3季起陸續入帳，今年醫療設備營收占比與獲利將明顯向上。

承業醫子公司富康連鎖藥局不畏當前連鎖藥局市場競爭，今年仍將積極展店，規劃由60家成長至80家，目標明年申請掛牌（IPO），旗下藥局業務將持續擴大，今年展店新增家數規模逾三成，明年衝逾百家。

營收 新台幣

延伸閱讀

義隆法說會／第2季匯損拖累獲利、年減逾五成 EPS 降至1.23元

環球晶半年報 EPS 6.56元

宏碁資訊2025年上半年 EPS 7.71元

群電第2季EPS 1.17元 新品將量產

相關新聞

聯邦銀前七月稅後純益破30億元 維持較去年同期成長 EPS 0.62元

聯邦銀行（2838）公告自結2025年7月獲利，7月單月稅後純益4.89億元，累計前七月稅後純益31.99億元，累計稅前...

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。