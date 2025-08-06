承業醫財報／上半年獲利4,909萬元、季增近4倍 下半年逐季成長

承業醫（4164）6日公布上半年財報，稅後淨利4,909.8萬元，年增61.4%，每股稅後純益（EPS）0.28元；承業醫第2季稅後淨利4,069.6萬元，與第1季獲利840.2萬元相較，更是大增3.84倍。

展望今年後續表現，承業醫表示，公司主要業務——醫療儀器設備的客戶，各大醫院的合約多數是下半年開始貢獻營收，承業醫的營運將逐季成長，第3季營收及獲利表現將比第2季更好，第4季更將進入全年營收認列高峰。

值得關注的是，承業醫所代理進口的高階醫療設備以美元計價，隨著新台幣兌美元由過去31、32元升至29元，承業醫所享受的匯兌收益也將自第3季起開始發酵，將有助於第3季全公司毛利率較第2季大幅成長。

承業醫今年來自醫療設備、富康連鎖藥局及輻照工廠等三大事業的績效動起來，該公司日前表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備，將在第3季起陸續入帳，今年醫療設備營收占比與獲利將明顯向上。

承業醫子公司富康連鎖藥局不畏連鎖藥局市場競爭，今年仍將積極展店，規劃由60家成長至80家，目標明年申請掛牌（IPO），旗下藥局業務將持續擴大，今年展店新增家數規模逾三成，明年衝逾百家。

承業醫的事業體-新和生技公司的輻照工廠自去年6月正式啟用後，已在今年首季通過ISO認證，目前客戶多數來自醫材業者。承業醫表示，目前輻照工廠已有多筆高科技、半導體業潛在訂單正在測試中，預計今年底前可正式上線，有信心明年可開始賺錢。

法人分析，承業醫是國內第一家醫療儀器經銷商，也是台灣最大腫瘤設備代理商，提供放射腫瘤、神經科學及眼科儀器設備銷售、租賃及維修保養服務，該公司今年第2季營收中，設備銷售佔比34%、醫管服務33%、新事業體（藥局+輻照）33%。

由於承業醫所代理的進口儀器設備，今年第2季開始貢獻業績的設備，都是自去年第4季至今年首季開始裝機，新台幣升值的影響是自第2季開始出現，預期要到第3季才能看到比較明顯的跳升。