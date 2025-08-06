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統一中控上半年獲利人民幣12.8億元、年增33.2%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控6日公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6億元），年增33.2%，每股盈餘為人民幣29.79分。

統一中控上半年獲利繳出亮眼的成績單，主要是營收成長、毛利率提升以及銷售費用率減低所致。上半年營收為人民幣170.8億元，年增10.6%。其中，食品業務為人民幣53.8億元，年增8.8%，占集團營收31.5%，飲料業務營收為人民幣107.8億元，年增7.6%，占集團營收63.1%。毛利率為34.3%，微幅上升0.5％，統一中控表示，主要是銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落影響所致。

對於中國大陸市場的看法，統一中控表示，今年該市場上半年GDP 同比增長5.3%，社會消費品零售總額同比增長5.0%。中國大陸政府延續「消費促進年」政策導向，各項宏觀政策繼續發力顯效，促進消費潛力釋放，消費市場平穩向好。消費對經濟增長的貢獻率進一步提升，市場信心穩步復甦，折射出中國大陸經濟的強大韌性。

統一中控表示，消費者對食品飲料的健康屬性和功能性需求持續強化，推動企業加速產品創新，且由於消費分級趨勢顯著，消費市場在政策支持和需求升級驅動下結構性增長。

食品業務方面，統一中控表示，集團以滿足消費者需求為宗旨，在產品力上精益求精，滿足消費者多元化的享用需求，依託高品質差異化產品打通更多市場渠道和消費圈層；堅持價值營銷，積累品牌資產。

對於飲品業務，統一中控將持續關注市場動態及消費趨勢，除了傳統的即飲場景，持續開拓如餐飲、家庭場景等；推動高績效終端售點的拓展布局，持續加碼冰凍化，賦能數位化，滿足消費者的多元化需求。

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