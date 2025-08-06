材料營收／7月8.02億元、年減43% 今年持續推動高附加價值產品市場

材料*-KY（4763）6日公布7月合併營收8.02億元，年減43%，月減29%。主要係受到以伊戰爭，中東局勢緊張，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨，及泰柬邊境軍事衝突，影響東南亞絲束出貨下滑，暨受到新台幣持續升值影響，導致合併營收承受壓力。

此外，經過過去三年的全速開車，為了對氣候變遷負責，以達排放標準，全廠的活性碳進行更換，致使絲束出貨受影響。

展望2025年下半年度，材料-KY表示，除上述戰爭及軍事衝突等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，將導致出貨動能趨緩，進而影響客戶拉貨節奏。

材料-KY發言人陳界瑞表示：「儘管下半年度面臨挑戰，本公司將持續密切關注總體經濟環境變化，強化與客戶溝通交貨排程，以因應快速的全球經貿變化，及持續推動高附加價值產品應用於長絲面料與塑料級醋片等成長領域，預期將有助中長期營運動能。」

產能規劃方面，首先，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲(森綾)產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；其次，3月初已竣工醋片新廠魯志伸新材料，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。另外，東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，濟南大自然新材料仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡(裝置)材料，暨回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。