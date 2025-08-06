士電財報／上半年 EPS 4.05元 擬投資8億進軍澳洲光儲市場

士電（1503）6日公告，第2季稅後純益8.89億元，年增25.8%，每股稅後純益（EPS）1.7元；上半年稅後純益21.12億元，年增11.9％，每股稅後純益4.05元，單季、上半年獲利均創同期次高紀錄。

士電今日同步公告，董事會通過「澳洲光儲投資案」，士電表示，與合作夥伴重視且期待澳洲光儲市場發展，擬尋找策略性及財務性投資人共同佈建澳洲光儲案場，士電擬投資新台幣8億元，並授權董事長進行後續股權投資規劃。

士電受惠重電市場需求強勁，目前在手訂單滿檔，訂單能見度可看到2027年，也已在規劃2028年訂單，預期今年獲利、營收都可以較去年成長，甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。

對於美國關稅帶來的變動，士電表示，首先，公司外銷產品多元化，包括美國、加拿大、東南亞、日本、土耳其、沙烏地阿拉伯等地，因此影響不大，再來，美國市場需求大於關稅成本壓力，與主要客戶協商，多數都願意吸收，較不影響營運。

至於匯率上，士電表示，很多材料進口以美元計價，但電裝品外銷以歐元計價，因此衝擊不大，若以美元計價有匯率動態調整條件因應，而新客戶報價則採用新的台幣匯率基準。

產能方面，為了因應到2035年市場需求，士電近年積極擴增產能，士電表示，台灣新竹湖口已有2座大型變壓器廠，第3座新廠預計8月上旬運作，第4座新廠預計2026年8月增建完成，新廠規劃電力級特高壓大型變壓器，預期屆時產能可增加三到四成。

展望未來，士電表示，在台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺，海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，因此相當看好未來10年重電產業發展。