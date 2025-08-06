傳奇營收／7月1.25億元 稅前單月 EPS 0.28元

傳奇網路（4994）於8月6日公告2025年7月份的經營績效。該月的合併營業收入為1.25億元，而合併營業利益則為1,746萬元，稅前利益為1,907萬元，每股稅前盈餘為0.28元。

在自主研發領域，全球版 PC 遊戲方面，公司旗下四款經典作品《聖境傳說》、《星界神話》、《精靈樂章 ORIGIN》及《晴空物語：REBORN》於今年暑假迎來大型改版。已推出重點更新包含《聖境傳說》推出全新職業「忍者」，以及《精靈樂章 ORIGIN》與台灣人氣 IP「好想兔」展開限時聯動，並同步推出新職業「魂刃」。公司旨在透過持續的內容更新，深化玩家的遊戲體驗。此外，經典 MMORPG《幻想神域：源神啟動》全球版已於7月2日正式上市。本作以全新版本回歸，推出嶄新武器「源核砲」，並與知名 IP「白爛貓」進行限定聯動。遊戲上市後玩家反應熱烈，已成功帶動本月營收顯著成長。

行動遊戲方面，營運邁入六周年的《風之國度》於7月2日在台灣、香港、日本三地，同步啟動與三麗鷗人氣角色「美樂蒂」與「酷洛米」的聯動活動。為延伸慶祝熱度，遊戲更於7月中旬在松山文創園區舉辦「阿狸異國之旅」實體活動，創造多元的線上線下互動樂趣。

展望未來，研發團隊將持續接受玩家的意見回饋，不斷優化遊戲內容，以符合玩家期望和市場需求。並規劃於暑假期間，啟動好想兔X精靈樂章-ORIGIN及好想兔X星界神話-ORIGIN兩款全球版端遊好想兔活動。本公司將持續採取多元化經營策略，並秉持穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。