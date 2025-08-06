台航財報／上半年每股賺1.01元 下半年有望受惠大陸基建需求

台航（2617）６日公布上半年獲利，受到中國大陸對於原物料需求觀望，散裝船運價及租金價格下滑，影響到第2季及上半年獲利表現，第2季每股稅後純益0.43元、上半年EPS為1.01元。

台航第2季營收10.2億元，年減9.4%，稅後純益1.78億元，年減26%，每股稅後純益0.43元；累計上半年合併營收20.45億元，年減5%，上半年營業毛利約7.95億元，毛利率由41%下降為39%，稅後純益為4.2億元，年減27%，每股稅後純益為1.01元。

台航表示，上半年獲利較去年下滑，主要受中國大陸的鐵礦砂庫存過高，大陸內需及房地產市場不佳使鋼鐵與相關原料運輸量下滑，壓抑海岬型船舶運價，再加上美國川普政府的關稅政策造成全球製造業投資的不確定性，中、小型乾散裝運價亦受拖累，進而造成運價表現低迷。

所幸台航散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，仍能保有一定程度獲利；此外，儘管上半年美元對新台幣匯率急貶，散裝營運收入及成本均以美元計價，因此匯率波動對損益影響有限。

近期美國與主要貿易國關稅談判趨勢逐漸明朗，乾散裝貨需求不確定性稍加減緩。胡塞組織再度攻擊商船造成二艘散裝船沈船，紅海航道危機再起使得更多散裝船繞道，增加船噸需求。再加上南美穀物產量創歷史新高，且中國大陸積極轉向巴西採購，使得最近一個月散裝運價明顯回升。

展望下半年運價，烏、俄戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益，另外大陸啟動西藏5兆元水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間。

中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），2025年實施FuelEU Maritime溫室氣體排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。