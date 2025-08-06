豐興7月營收年減15%獲利卻增加 鋼筋後市看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）6日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低，獲利卻成長，凸顯公司治理到位。目前鋼筋行情向上，後市展望看俏。

法人指出，豐興鋼筋連續二周合計每公噸跳漲800元，短線展現強勢，有利產銷布局穩定向上。

豐興表示，7月營業收入23.4億元，比去年同期的27.8億元減少15%；累計今年1月至7月營收181億元，與去年同期的202億元相比衰退許多。另一方面，豐興7月稅前盈餘2.63億元，高於去年7月的2.58億元。

法人分析，鋼市明顯轉強，豐興本周鋼筋新盤價每公噸強漲500元，與上周漲300元合計，鋼筋二周累計跳漲800元，後市持續看強。

豐興 營收 布局 短線

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