統一中控上半年獲利大躍進 稅後純益人民幣12.87億元、年增率32%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一中控上半年獲利繳出亮麗成績單，營收人民幣170.86億元，年增率10.6%，上半年毛利率為34.3%，上升0.5個百分點；未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為人民幣23.29億元，年增23%；稅後純益人民幣12.87億元，年增率32%。

統一中控表示，展望2025年下半年，挑戰與機遇並存，中國大陸經濟預計仍將保持增長韌性。快消品行業將迎來更深層次的變革，高性價比產品將持續引領主流消費；同時，新時代的創新產品更需聚焦健康、安全與特色，為消費者提供豐富的情緒價值。

統一中控將堅守初心，以消費者為中心，堅定不移地嚴控產品品質，通過洞察消費者需求，精進產品體驗，敏銳把握消費趨勢，持續打磨產品、提升品質，帶來更滿意的消費體驗。同時融合健康與文化，充分發揮自身優勢，將健康食材融入國民風味，傳承與弘揚博大精深的中華飲食文化，滿足消費者個性化、多元化及健康化的需求。

2025年上半年中國大陸的生產總值（「GDP」）同比增長5.3%，社會消費品零售總額同比增長5%。中國大陸政府延續「消費促進年」政策導向，各項宏觀政策繼續發力顯效，促進消費潛力釋放，消費市場平穩向好。消費對經濟增長的貢獻率進一步提升，市場信心穩步復甦，折射出中國大陸經濟的強大韌性。

消費者對食品飲料的健康屬性和功能性需求持續強化，推動企業加速產品創新。消費者對內心愉悅和滿足的追求進一步加深，傾向於購買能帶來情感共鳴和沉浸式體驗的產品，追求質價比和情緒價值。消費分級趨勢顯著，消費市場在政策支持和需求升級驅動下結構性增長。

統一中控持續洞察和貼近消費者需求趨勢，通過精準創新、全渠道融合、深耕細分場景及情感化營銷打造有感品牌體驗，持續為消費者創造價值。

GDP 消費 營收 人民幣 毛利率

延伸閱讀

行銷策略／沉浸式體驗 實體通路吸客利器

新北客家文化園區20周年慶 跨界餐宴展創意風味

「VR鬼屋：慄慄在目」沉浸式體驗：《逃出絕命屋》《紅衣小女孩：魔神仔》《B級訃聞》《帶你上天堂》等恐怖電影集結

主持黨外人士經濟座談會 習近平喊話：下半年在宏觀政策持續發力

相關新聞

聯邦銀前七月稅後純益破30億元 維持較去年同期成長 EPS 0.62元

聯邦銀行（2838）公告自結2025年7月獲利，7月單月稅後純益4.89億元，累計前七月稅後純益31.99億元，累計稅前...

統一中控上半年績優 帶旺統一

統一（1216）旗下持股逾七成統一中控昨（6）日率先公告上半年財報，上半年稅後純益為人民幣12.8億元（約新台幣53.6...

豐興 7月營收年減15%

豐興（2015）昨（6）日公告，7月營業收入23.4億元、年減15%，單月稅前盈餘2.6億元、年增2%；豐興單月營收降低...

中興電 7月營收年增11% 亞力增30%

台電訂單持續挹注，重電族群中興電（1513）、亞力昨（6）日公告7月營收均創同期新高紀錄。

富邦媒 上半年EPS 5.99元

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，受電商市場激烈競爭影響上半年營運，總經理谷元宏表示，momo富邦媒迅速應對市場競...

上銀7月合併營收 年衰退5.6%

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布7月合併營收20.02億元，不但單月營收重回20億元以上水位，且較上月成長3.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。