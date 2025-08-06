億豐財報／第2季毛利率創史上最高 惟匯損近9億、上半年 EPS 10元

億豐（8464）6日公告半年報，營收149.8億元，年增9.1%，毛利率比去年同期提升超過2個百分點，營業利益44.76億元，年增19.4%，不過，業外受匯率影響，認列4.4億元損失，使得稅後純益29.31億元，年減8.3%，但每股純益仍有10元的水準。

億豐第2季營收77.1億元，年增4.0%，因產品組合因素，單季毛利率攀升至59.2%，為史上最高，較去年同期提升近1個百分點，單季營業利益23.96億元，年增8.4%，不過，業外損益受美元大幅走弱影響，第2季認列8.9億元的匯兌損失，對比去年同期1.8億元的匯兌利益，帳面匯損壓縮獲利表現，使第2季稅後純益來到11.5億元，年減34.8%，單季每股純益3.93元。

億豐表示，儘管第2季北美窗簾市場需求持續疲軟，並面對關稅成本上升的嚴峻挑戰，但公司仍持續擴大市占。從通路面來看，客製化成長明顯，固定尺寸疲弱，營收組合有利毛利提升。其次，北美客製化窗簾售價上調與墨西哥廠效率增進，也使毛利率攀升，部分抵銷匯率波動帶來的不利影響。

就下半年來看，儘管關稅磋商結果陸續揭露，但實際執行的變數、挑戰仍不可輕忽。億豐表示，將安排多批重點經銷商客戶親訪墨西哥、中國大陸廠，透過「NORMAN Experiences」的實地體驗，深化客戶對公司的信任與合作。

在供應端，億豐持續擴充墨西哥產能，以因應市占提升與「美墨加協定」下的零關稅優勢。墨西哥廠二期廠區已在今年上半年投產，人力自2024年底的1,200人擴增，原預計今年底達1,700人，但增員進度超前，已於上月提前達標，年底前仍將持續擴編。隨人力到位與產線擴張，產能利用率與生產效率有望進一步提升。

越南新廠也預計下半年動工，2026年完成主體主體工程與裝機，最快下半年投產，持續多元化全球窗簾產能佈局。至於年初至今表現低迷的固定尺寸業務，則持續導入新一代智慧自動化窗簾裁切機，協助量販店客戶克服服務人力流動大與訓練不易的痛點。