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虎山營收／7月1.4億元 下半年預期多項新產品將完成開發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山（7736）今日公告114年度7月份自結合併營收約為新台幣1.4億元，較去年同期成長約36%；主要營收來源組合為：車門把手產品之營收約新台幣7,300萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣1,200萬元，其他產品營收約為新台幣5,500萬元。

虎山114年度1~7月累計營收約達新台幣9.89億元，較去年同期成長39%，雖然7月份為傳統上的產業淡季，公司仍持續創下累計營收的歷史新高、維持穩定的營收表現。

展望下半年虎山預期多項新產品將完成開發並陸續進入量產及出貨階段，將有助支撐下半年營收維持高檔。然而，全球經濟環境仍存在不確定性，根據多家國際機構(IMF, World Bank等)的預估，2025年下半景氣風險主要有三：一是美國與各國增加關稅造成的貿易碎片化與不確定性；二是中國大陸經濟放緩的外溢效應；三是企業與消費者信心均處於低檔。

虎山將持續深化與北美通路客戶的合作以穩固北美市場占有率外，亦積極推動市場和產品多元化以降低對單一地區依賴風險。

虎山將秉持「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。

營收 美國 消費 景氣 關稅 新台幣

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