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百和自結第2季稅後純益1.85億元、年減46.9% EPS 0.62元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

鞋材大廠百和（9938）因有價證券次於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，5日公告自結第2季合併損益，受新台幣匯率升值影響，合併營收35.9億元、年減3.5%，稅後純益1.85億元、年減46.9%，每股稅後純益0.62元。

百和依照目前自結的第2季損益，累計上半年每股稅後純益2.16元，略遜於去年同期的2.29元。而6月自結合併營收10.37億元、年減11.4%，稅後純益0.36億元、年減65.2%，每股稅後純益0.12元。

百和指出，美國關稅新政陸續定案，品牌客戶及製鞋廠目前下單一切正常；而配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團亦在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，目前正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，預期可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房也已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

百和

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