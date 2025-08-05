志強營收／前七月126億元、續創同期新高 第4季進入出貨高鋒

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）進入傳統淡季，5日公布7月合併營收13.61億元，月減3.5%、年減3%；累計前七月合併營收126.42億元、年增22.1%，續創同期新高。志強表示，印尼新廠10月開始出貨，可望為第4季營運挹注新成長動能。

值得注意的是，由於明年世界盃足球賽事即將登場，品牌客戶最近已通知志強預留產能，預計12月起相關效應就會陸續發酵。而Adidas最新財報也顯示，對於今、明兩年足球鞋需求，抱持正向看待，Adidas熱賣產品F50足球鞋正是由志強生產。

志強上半年合併營收淨額112.81億元、年增26.1%，稅後純益8.87億元、年增12.5%，每股稅後純益4.46元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

其中，第2季稅前淨利5.03億元，但受新台幣匯率大幅升值，單季匯兌損失達360萬美元，稅後純益3.51億元、年減21.8%，每股稅後純益1.75元，匯損影響每股純益約0.5元。

志強指出，目前整體訂單能見度已看到第3季末，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健；而隨著新台幣匯率回穩，預期第3季營運可望與去年同期持平。

志強指出，今年的國際足總俱樂部世界盃，到2026年史上首次由3個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。

志強預期，這將進一步帶動足球相關產品，與機能性運動鞋、甚至休閒運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有的商機，相關效應在第4季陸續顯現，熱度將持續到明年上半年。

展望未來，志強已成功將葡萄牙的尖端製造技術擴展至越南，對未來與品牌夥伴共同成長深具信心。而即將啟用的葡萄牙新廠，則是志強打造面向歐洲、甚至美國製造平台的重要一環，著重區域化生產，擴大市場利基。

另外，志強印尼建廠新廠6月完工，目前正在訓練員工，預計10月開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。