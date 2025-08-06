泓德能源拓東南亞版圖

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（5）日宣布，攜手機電系統整合商泰創工程，開拓東南亞光電統包工程（EPC）市場，結合雙方強項，實現互補與互惠雙贏，挹注營運壯大。

泓德能源去年12月決議投資泰創工程，目前持股11.2%。泰創工程成立於1993年，於2019年登錄興櫃，具備機電整合與系統設計專業，並在台灣、中國、越南、泰國及印度等地擁有豐富實績。

泓德能源目前事業版圖涵蓋台灣、日本、澳洲與菲律賓，海外總目標量體上看6GW（10億瓦），隨著集團規模迅速擴大，泓德能源組織也全面升級，劃分為六大組織以全力支援電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大事業群，強化全球營運動能並創造穩定營收來源。

泓德能源集團總經理周仕昌表示，隨著電力自由化與民營化推進，該公司以淨零碳排、全時綠電為集團發展目標，持續進化以回應市場及客戶需求，並從最初的光電開發與EPC工程出發，進一步打造維運與資產平台的商業模式，如今更發展出整合發電、售電、聚合與電力交易代操的Power Bank營運模式。