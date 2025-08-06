貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收60.34億元，為歷史次高，月增16.03%、年增20.43%，法人看好，貿聯本季營運可望優於上季。

貿聯累計今年前七個月營收389.61億元，年增27.88%。

貿聯表示，今年7月公司總體出貨量創歷史新高，至於7月各產品線的概況與6月相比較，工業用線束：整體出貨量增加。資訊用線束：高效能運算客戶出貨量維持強勁成長。 車用線束：非電動車客戶出貨量成長，電動車客戶出貨量持平。電器用線束：整體出貨量持平。

貿聯董事長梁華哲先前表示，維持原定預算與目標，今年營運保持樂觀，同時，客戶拉貨力度明顯增強，尤其高效運算（HPC）的需求持續超出預期，公司正積極擴產滿足客戶需求。

他表示，目前貿聯在亞洲16個廠、歐洲16個、北美六個廠，未來五至十年規劃，考慮在北非設廠。目前北美與東南亞產能緊張，正積極擴展墨西哥、印尼、馬來西亞及新加坡的產能。中國大陸昆山廠因需求大，產能較為緊張。貿聯有足夠的在地生產體系，以反應效率，分散地緣政治風險。

貿聯在6月底時宣布投資40億元，位於台南的最先進技術中心正式開幕啟用。台南廠的啟用不僅代表貿聯持續深耕台灣市場、擴展高階製造實力，更展現集團在先進製造與永續發展雙軌並進的承諾。

貿聯台南廠聚焦於半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，並具備完整的精密加工、組裝與測試能力，為客戶提供新產品導入（NPI）、一站式電子製造服務（EMS）與客製化解決方案。廠內設有無塵室與符合IPC610 Class 3等級的特殊作業區，可進行光學元件封裝、半導體設備組裝，以及航太等高階產品製造。