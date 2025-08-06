志強7月合併營收年減3% 攻世足賽商機
足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）進入傳統淡季，昨（5）日公布7月合併營收13.61億元，年減3%；前七月合併營收126.42億元、年增22.1%，續創同期新高。
志強表示，印尼新廠10月開始出貨，可望為第4季營運挹注新成長動能。
值得注意的是，由於明年世界盃足球賽事即將登場，品牌客戶最近已通知志強預留產能，預計12月起相關效應就會陸續發酵。而Adidas最新財報也顯示，對於今、明兩年足球鞋需求，抱持正向看待，Adidas熱賣產品F50足球鞋正是由志強生產。
志強指出，目前整體訂單能見度已看到第3季末，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健；而隨著新台幣匯率回穩，預期第3季營運可望與去年同期持平。
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