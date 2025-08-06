快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

正瀚7月營收年增5.9% 新品出貨攀升

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（5）日公布今年上半年財報及7月營收表現，該公司上半年受到匯損影響，稅後純益4.37億元，年減20.4%，每股純益（EPS）4.25元；7月營收5,072.2萬元、年增5.9%，創近年同期新高。

正瀚昨日董事會也通過2025年上半年度股利分派案，將配發現金股利0.5元，以昨日收盤價94元計，現金殖利率0.5%。

正瀚表示，該公司產品在美國、澳洲、加拿大及南美洲等全球主要農業大國需求持續成長，上半年營收12.74億元，成長3.9%，營收、毛利率略受新台幣兌換美元大幅升值影響，公司持有美元部位認列匯兌損失。

不過公司近年積極拓展市場、縮小淡旺季差距的新品開發策略逐漸展現成效，7月營收5,072萬元，年增5.97％，並創下近四年來的同期新高；累計前七月營收13.25億元，成長逾4%，隨著新品出貨穩定攀升，將可大幅提升下半年淡季的營運動能。

營收 農業生技

延伸閱讀

7月雨量767毫米 創1951年來同期最多

【即時短評】盧秀燕訪澳洲 政治訊號明確具高度戰略與布局意涵

搶攻CoWoS散熱材料 勤凱散熱膏送封測大廠認證

中國A股7月新開戶數激增70.5%

相關新聞

泓德能源拓東南亞版圖

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（5）日宣布，攜手機電系統整合商泰創工程，開拓東南亞光電統包工程（EPC）市場，結合雙...

貿聯7月營收寫次高

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布7月營收60.34億元，為歷史次高，月增16.03%、年增20.43%，法人看好，貿...

jpp 7月營收月增3% 出貨暢旺

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公告7月營收3.11億元，月增3.6%、年增51.5%，再...

台塑增資台塑大金4.4億

台塑（1301）昨（5）日透過證交所召開重訊記者會，宣布董事會重大決議，將對持股五成的台塑大金精密化學公司增資4.48億...

望隼7月合併營收年增20% 迎雙11備貨潮

隱形眼鏡廠望隼（4771）昨（5）日公告7月合併營收為2.8億元，年增20.8%；累計前七月合併營收19.7億元，年增1...

正瀚7月營收年增5.9% 新品出貨攀升

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（5）日公布今年上半年財報及7月營收表現，該公司上半年受到匯損影響，稅後純益4.37億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。