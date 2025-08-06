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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

望隼7月合併營收年增20% 迎雙11備貨潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

隱形眼鏡廠望隼（4771）昨（5）日公告7月合併營收為2.8億元，年增20.8%；累計前七月合併營收19.7億元，年增13.5%。

望隼表示，看好下半年隨著新產品的推出及新客戶的導入，加上雙11等節慶旺季到來的備貨，公司已積極投入二條生產線，估計今年9月開始月產量將由上半年的5,400萬片增加至5,700萬片，預期全年度整體營收會持續正向成長。

從目前在手訂單來看，望隼表示，第3季營收應會較第2季略為回落，主要是缺乏節慶效應，加上雙11檔期急單、短單比例增加，出貨可能自9月底才會開始發酵，與過往8、9月就開始拉貨、備貨的氛圍不同。不過，第4季目前看來市場需求不弱，有望挑戰第2季營運高峰。

營收 拉貨

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