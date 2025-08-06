中華車第2季 EPS 1.29元 裕日車-0.55元
在關稅調降議題衝擊車市下，車市萎縮嚴重，中華車（2204）與裕日車上半年獲利大幅衰退。裕日車並宣布，裕日車總經理鐘文川職務調整，轉任裕隆日產汽車董事長特別助理，總經理職務由現任裕隆汽車副董事長姚振祥接任，即日起生效。
裕隆集團旗下裕日車與中華車都在昨召開董事會通過第2季財報，裕日車第2季財報出爐，裕日車上半年稅後虧損3.2億元，每股淨損1.07元；第2季單季稅後虧損1.64億元，每股淨損0.55元。
中華車第上半年營收164億元，稅後純益13.29億元，年減45.9%，EPS 2.44元；第2季單季稅後純益7億元，年減72.3%，EPS 1.29元。
裕日車表示，今年全球汽車產業受到美國關稅議題影響甚鉅，國內汽車銷售市場也面臨到前所未有的衝擊。面對關稅與產業競爭環境的衝擊與挑戰，裕日車將提升公司生產、銷售、服務、財務及管理效能。中華車獲利衰退也因整體車市衰退，買氣停滯，MG品牌重返市場遭遇市場不振，也對中華車的獲利造成影響。
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