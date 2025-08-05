快訊

半導體關稅何時宣布？川普揭可能時間點 再提台積電計畫投資3千億美元

不念金了！少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

富邦媒財報／第2季EPS 2.58元 低於第1季與去年同期

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）5日召開董事會、公布第2季財報。因產業競爭壓力升高、市場成長趨緩，富邦媒第2季營收260.3億元，季減1.42%，年減2.3%；營業利益約7.74億元，季減9.8%，年減16.2%；歸屬母公司稅後淨利約6.52億元，季減35.1%，年減29.4%；每股純益2.58元，低於上季的3.41元與去年同期的3.78元。

富邦媒上半年營收524.36億元，年減2%，營業利益15.59億元，年減23.6%；歸屬母公司稅後淨利15.11億元，年減9.8%，每股純益5.99元。

為強化平台韌性與營收結構多元性，富邦媒持續推進 mo店+與 momo Ads廣告商模雙軌策略，透過數位化工具、站外聯播與流量變現機制，深化用戶黏著並提升平台變現效率。

富邦媒表示，上季產業競爭激烈，核心指標仍展現穩健表現，平台基本面具備韌性。moPlus訂閱會員穩定成長，帶動回購率與黏著度提升；mo店+精選店家穩定擴增，上架商品總量突破260萬件；momo Ads廠商滲透率已逾20%，帶動平台月活躍用戶的成長。

數位廣告競爭日益激烈、品牌面臨流量碎片化與營運成本壓力的情況下，富邦媒持續優化momo Ads廣告解決方案，協助生態圈夥伴更高效連結消費者、擴大品牌價值。第2季momo Ads正式啟用站外聯播功能，透過簡化後台操作與預算配置流程，品牌可直接將廣告投放至Meta旗下平台，提升觸及效率並降低跨平台操作成本。

為回應品牌對彈性與效能的雙重需求，momo Ads除既有「總預算模式」外，亦規劃導入「日預算」選項，並持續串接更多投遞渠道與版位，同步開發跨渠道智能預算分配工具，優化廣告投放回報。素材形式也持續擴充，支援品牌因應不同行銷場景進行創意溝通。

富邦媒強調，8月起全面升級moPlus會員權益，調高mo幣回饋上限至每月600元、年回饋最高達7,800元，新增生日禮金、會員日加碼優惠與免運門檻下修機制，導入機場接送、國際漫遊等多元生活應用，提升moPlus作為高價值會員制度的尊榮服務；moPlus自上線以來累計已超過五萬名訂閱會員，訂戶月均消費接近2.5萬元，年淨訂購金額成長36%，顯示訂閱制度確實有助提升用戶黏著與平台整體營收貢獻。

電商 富邦媒

延伸閱讀

正瀚財報／上半年 EPS 4.25元 7月營收創近四年同期新高

捷迅財報／上半年 EPS 1.91元 下半年獲利有望回升

裕日車、中華第2季獲利受關稅衝擊 裕日車總座改姚振祥接任

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

相關新聞

海悅營收／房市冷！7月年減69% 下半年靠建案完工交屋有撐

海悅（2348）5日公告，7月營收1.91億元，年減69.02%；累計今年前七月營收34.42億元，年減24.46%。海...

京城銀2025年前七月EPS 1.86元

京城銀行（2809）距離併入永豐金控剩下不到兩個月，昨（4）日公告自結7月獲利，受惠資本市場回溫、股息入帳，單月獲利也逐...

科妍針劑產品 申請陸藥證

科妍（1786）結盟大陸國企華潤集團，可望接玻尿酸大單。科妍昨（4）日表示，已與大陸知名醫藥集團華潤三九旗下的昆明製藥簽...

jpp併法商 搶航太商機

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日宣布，已於7月31日與法商Segnere簽約完成併購案，本...

聚陽7月營收年減9% 台幣升值拖累

成衣大廠聚陽（1477）昨（4）日公告7月營收27.8億元，年減9.2%，但主要是受匯率影響，若以美元計，則較去年同期小...

豐興鋼筋強漲 持續帶勁

鋼市轉強，豐興鋼筋價連二漲。豐興（2015）昨（4）日鋼筋新盤價每公噸強漲500元，與上周漲300元合計，鋼筋二周累計跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。