可成持股太醫突破三分之一 醫材布局再下一城

醫材廠太醫（4126）5日公告，接獲主要股東可成（2474）通知，指出其透過旗下多家子公司持續加碼太醫持股，最新合計持股比例達33.35%，正式突破三分之一門檻。可成原本即是太醫大股東，持續加碼突顯其深化布局醫療產業的長線決心。

根據公告，可成集團透過旗下六家子公司—可耀、益盛、益德、益發、益釧及可仁醫學科技等，於7月7日完成增持，並於今日發函通知太醫。公告指出，可成相關子公司營業項目包含一般投資業與醫療器材製造及買賣，與太醫的業務發展方向高度契合。

太醫今年6月甫完成董事改選，三席一般董事與四席獨立董事均延續上屆名單。其中三席一般董事中，可成透過旗下益德與益盛兩家公司持續穩固二席，分別由洪仲凱與江孟洸出任董事，前者為可成董事長洪水樹之子，後者則為太醫現任總經理，同時也是董事長鍾安婷的配偶，江孟洸持續代表益盛出任董事，顯示雙方關係緊密。據悉，可成高層與太醫管理層結識多年，雙方互動良好，可成進駐太醫董事會以來，多以策略投資人角色參與公司發展，未直接介入營運。

可成近年對醫療器材領域情有獨鍾，近年積極布局生醫產業版圖，除太醫外，也投資邦特（4107）、聯合（4129）與五鼎（1733）等多家醫材與生技公司，顯示其聚焦高附加價值、長期成長性的醫療產業策略日益明確。

在可成持續加碼與資源挹注下，太醫營運動能亦逐步展現。公司日前舉辦法說會表示，今年主要市場持續穩健擴張，尤以日本及德國以外的歐洲市場表現最為亮眼，日本市場年增超過二成，其他歐洲地區更大幅成長六成。儘管面對匯率逆風，公司仍以締造歷史新高為全年營收目標，預期全年將有高個位數成長，第4季接單仍在進行中。