巧新財報／上半年獲利年減30%、EPS 1.28元 下半年起可望回穩

巧新（1563）5日董事會後公布2025年上半年營運成果。上半年合併營收36.33億元，年減5.1％，受新台幣匯率升值因素影響，上半年營業毛利8.85億元、年減13.8％，因台幣升值及認列客戶年度回饋0.91億元致營業毛利率為24％，巧新上半年稅後淨利2.89億元，年減30%，EPS 1.28元。

巧新上半年獲利衰退，主要為外幣部位高，第2季產生評價損失約新台幣2.08億元所致。其中第2季在台幣升值衝擊下，單季虧損6,500萬元，呈盈轉虧，EPS -0.29元。

巧新表示，近期美國關稅公布，巧新因對美國出貨占比不到15%，且部分客戶以FOB條件交易，使得營收中5％～6％受關稅稅率調整影響。目前有客戶主動協商成本分攤，整體而言美國關稅對巧新影響不大，顯示客戶對巧新視為合作夥伴價值的高度認同。

此外，巧新積極擴展鋁合金鍛造技術於汽車產業以外的高門檻應用場景，正式打開第二成長曲線。除了深耕超跑與電動車高階車款輕量化底盤與輪圈零組件之外，巧新目前亦同步推進半導體設備零件、耗材、消費後鋁材循環再利用等應用開發案，期望在三年內將非乘用車鋁圈的營收貢獻從15％提升至40％以上，預計2026年起可顯著挹注營收。