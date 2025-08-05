快訊

明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

巧新財報／上半年獲利年減30%、EPS 1.28元 下半年起可望回穩

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）5日董事會後公布2025年上半年營運成果。上半年合併營收36.33億元，年減5.1％，受新台幣匯率升值因素影響，上半年營業毛利8.85億元、年減13.8％，因台幣升值及認列客戶年度回饋0.91億元致營業毛利率為24％，巧新上半年稅後淨利2.89億元，年減30%，EPS 1.28元。

巧新上半年獲利衰退，主要為外幣部位高，第2季產生評價損失約新台幣2.08億元所致。其中第2季在台幣升值衝擊下，單季虧損6,500萬元，呈盈轉虧，EPS -0.29元。

巧新表示，近期美國關稅公布，巧新因對美國出貨占比不到15%，且部分客戶以FOB條件交易，使得營收中5％～6％受關稅稅率調整影響。目前有客戶主動協商成本分攤，整體而言美國關稅對巧新影響不大，顯示客戶對巧新視為合作夥伴價值的高度認同。

此外，巧新積極擴展鋁合金鍛造技術於汽車產業以外的高門檻應用場景，正式打開第二成長曲線。除了深耕超跑與電動車高階車款輕量化底盤與輪圈零組件之外，巧新目前亦同步推進半導體設備零件、耗材、消費後鋁材循環再利用等應用開發案，期望在三年內將非乘用車鋁圈的營收貢獻從15％提升至40％以上，預計2026年起可顯著挹注營收。

營收

延伸閱讀

對等關稅雙方說法不一 日本官員將第9度訪美

洗產地關稅公定價40% 學者憂兩岸經貿成關稅談判癥結

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

京城銀2025年前七月EPS 1.86元

相關新聞

海悅營收／房市冷！7月年減69% 下半年靠建案完工交屋有撐

海悅（2348）5日公告，7月營收1.91億元，年減69.02%；累計今年前七月營收34.42億元，年減24.46%。海...

京城銀2025年前七月EPS 1.86元

京城銀行（2809）距離併入永豐金控剩下不到兩個月，昨（4）日公告自結7月獲利，受惠資本市場回溫、股息入帳，單月獲利也逐...

科妍針劑產品 申請陸藥證

科妍（1786）結盟大陸國企華潤集團，可望接玻尿酸大單。科妍昨（4）日表示，已與大陸知名醫藥集團華潤三九旗下的昆明製藥簽...

jpp併法商 搶航太商機

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日宣布，已於7月31日與法商Segnere簽約完成併購案，本...

聚陽7月營收年減9% 台幣升值拖累

成衣大廠聚陽（1477）昨（4）日公告7月營收27.8億元，年減9.2%，但主要是受匯率影響，若以美元計，則較去年同期小...

豐興鋼筋強漲 持續帶勁

鋼市轉強，豐興鋼筋價連二漲。豐興（2015）昨（4）日鋼筋新盤價每公噸強漲500元，與上周漲300元合計，鋼筋二周累計跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。