廣越財報／上半年每股虧1.6元 本業改善但業外承壓

廣越（4438）5日召開董事會，通過第2季財報，季營收48.05億元，年增16.3%；毛利率升至16.8%，營業利益率達7.7%，分別較去年同期提升0.3與0.8個百分點，反映營運效率改善與訂單穩定出貨 ，惟當季受到台幣強勢升值與越南前江廠廠房火災影響，最終虧損約3,500萬元，單季每股虧損0.34元，但本業持續展現穩健動能。

廣越半年報出爐，上半年營收達75.61億元，年增16.3%；毛利率14.4%，營業利益率提升至3.4%，雙雙優於去年同期表現，營業利益2.54億元，較去年同期翻倍 。惟受到業外影響，上半年稅後淨損1.65億元，每股虧損1.6元。

廣越指出，上半年業外虧損約4億元，包含1.68億元的匯兌損失，以及2.12 億元火災損失，其中，火災方面，保險理賠尚在申請中，使上半年營運表現承壓；不過，從本業觀察，較去年同期已有改善。

董事長吳朝筆表示，雖然第2季面臨不少挑戰，但營收、毛利與營業利益仍較去年同期成長，也反映出部分效率提升的成果。廣越多年來為國際指標型戶外與運動品牌進行全球產能布局，在當前政經環境快速變動之下，是少數同時具備「大客戶」與「優勢產區配置」雙重韌性的戶外機能服飾供應商。第2季可視為未來數年的營運谷底。

廣越表示，全球供應鏈整併加速，能在變局中維持穩定供應並持續獲得大品牌信任的廠商已越來越少，未來的挑戰將更多來自供給端而非需求端。