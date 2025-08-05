海悅營收／房市冷！7月年減69% 下半年靠建案完工交屋有撐

海悅（2348）5日公告，7月營收1.91億元，年減69.02%；累計今年前七月營收34.42億元，年減24.46%。海悅指出，7月年減幅度較大，主要是因為全台房市交易冷靜，影響不動產代銷業務，惟公司多角化營運布局有成，今年上、下半年各自陸續完成新建案的營建收入挹注，全年營運維持穩健。

海悅表示，7月因台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年，加上銷售中建案的價格調整不易，於央行仍嚴謹執行房市信用管制措施，使不動產交易趨於冷靜，惟近年將業務觸角延伸至不動產建設領域，今年上半年受惠投資興建的「擎天森林」建案挹注，累計前七月營收年減24.46％。

儘管全台各區域房市不動產交易趨緩，但仍有個案銷售不俗的表現，海悅表示，由鉅建設於台中市太平區7月公開銷售的「由鉅敘真」建案，憑藉台中頂奢豪宅品牌，七期建築團隊規劃，基地面積近2,000坪壯闊，銷售一個月就去化近兩成戶別，體現市場對頂級居所的高度認同。

展望下半年，海悅表示，「南悅豐映」已全數完銷，7月底取得使照，陸續將進行完工交屋作業，並於年底前將推出「寶亞中和路都更案」，該案基地位於中和南工段，面積約750坪，目前已申請建照變更及都審作業，目前市場只要符合消費者預期，也就是買得起的房價之個案仍將有機會帶動建案成交量表現，在多角化營運下，下半年營收來源無虞。