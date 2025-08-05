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榮成前七月稅前EPS -0.52元 資產活化有望助攻全年轉盈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）5日公告7月合併營收35.94億元，較去年同期減少5.88%，但在大陸反內捲政策強力推動下，營運動能回穩，較上月成長9.98%。累計前七月合併營收達250.58億元，年減7.92%。

在獲利方面，7月合併營業虧損為8,358萬元，因業外少了台幣大幅升值匯損影響，稅前虧損8,858萬元，較上個月少虧1.29億元，單月每股稅前虧損0.07元，虧損明顯收斂。累計前七月合併營業虧損為2.22億元，稅前虧損6.82億元，每股稅前虧損0.52元。

市場看今年7月大陸工紙整體表現穩定，價格拉漲，近期玖龍等大廠繼續發布8月漲價函。需求端來看，按照往年慣例，8月工紙市場雖整體仍未到產業旺季，但預料工紙需求將有好轉。供應端持續高壓不減，8月各地不少小廠受此影響停機，供需關係將略有緩解。

今年前七月大陸進口量同比明顯減少，由於目前紙價處於低位，進口量將持續降低，預期進口紙後期對市場產生壓力不大。成本方面，廢紙價格走勢與成品紙一致，但近期受雨季影響，廢紙回收量和回收成本增加，短期內廢紙將繼續對紙價形成有利支撐。

整體而言，大陸市場利空利好並存的情況下，加上龍頭大廠玖龍、山鷹採取保價政策，對於出貨量起到很好的拉動，而且對於價格起到一定的穩定作用。7月工紙市場雖然沒有出現大幅上漲，但適逢傳統淡季，在進口紙減少利好支撐，市場表現好於往年同期，考量漸入旺季，市場預期大陸工紙 8月行情有望提升。

榮成日前公告，因近期有潛在買方主動洽詢南崁廠出售意願，考量該廠臨近的龍潭廠於2021年12月完成自動化與智慧化升級，整體年產能由0.9億平方米提升至1.5億平方米，大幅提高66%，可承接原南崁廠客戶訂單需求，故規劃啟動資產活化評估作業。法人推估，該廠占地約5,000坪，市場行情每坪約45~50萬元，總價約23~25億元，由於屬於榮成早期持有資產，潛在處分利益可觀，業外挹注下將有助於榮成今年轉虧為盈。

工紙 榮成 營收

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