慧洋7月自結EPS 0.33元 單月獲利開始回升

慧洋-KY（2637）7月獲利已經較6月急速回升，單7月的EPS為0.33元，隨著美國對其他國家推動對等關稅陸續底定，不確定因素下降，可望帶動貿易重回熱絡，看好下半年散裝船市場需求。

慧洋-KY 5日公告7月合併營收13.43億元，並同步公告自結獲利，7月份運價指數持續走升，散裝航運呈現淡季不淡走勢，7月單月營業淨利3.09億元，營業利益率回升至23%，稅前盈餘則為2.44億元，年減46%、月增525%，自結每股稅前盈餘為0.33元，較6月單月EPS 0.05元大幅成長。

累計前七個月合併營收86.75億元，營業淨利11.64億元，稅前盈餘5.55億元，自結每股稅前盈餘0.74元。

慧洋-KY表示，7月份毛利率與營業利益率已較上半年明顯成長，即便傳統7、8月份為散裝淡季，然受惠中國大陸大力推動基礎建設，預期投資金額高達1.2兆人民幣，帶動原物料採購需求升溫，再加上今年度南美穀物延遲收成，運價指數持續走揚，其中BPI（波羅的海巴拿馬指數）平均單月漲幅達高達32%；此外，隨著8月1日起各國對美關稅陸續定案，使市場不確定因素下降，亦有助活絡全球運輸貿易。

在船隊布局方面，慧洋-KY截至7月底，已處分認列4艘售船利益，總計獲利約1,200萬美元，目前尚有1艘預計於8月份認列，由於環保法規日趨嚴謹，後續將依市場行情持續汰舊，全年預估處分可達10艘；而今年預計於10月交付1艘輕便型節能新船，可望增添公司營運動能，原預計於12月交付之另1艘輕便型，則延後至明年1月份交付。