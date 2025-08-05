演唱會熱潮助攻！寬宏營收飆高帶旺文創族群 遊戲王鈊象霸氣回歸800元

台股5日在台積電（2330）領軍下強勢反彈，攻堅23,600關意圖明顯！文創族群也延續昨日多頭火力，由演唱會概念股聯手遊戲股續攻，推升類指續漲逾2%，登上月線，表現吸睛！

寬宏藝術（6596）7月舉辦《悲慘世界》音樂劇台北站8場與高雄站22場、江蕙高雄巨蛋演唱會8場與莎拉布萊曼北流演唱會2場，推升7月營收攀上7.35億元，年增483.94%，創單月歷史新高；累計前7月營收15.85億元，年增44.02%。

寬宏藝術早盤股價反應業績創高利多，帶量觸及漲停156元，惟近期股價已連漲5個交易日，波段漲幅達2成左右，盤中反壓增強，漲幅縮減至約5%，但仍帶動華研（8446）、寬魚國際（6101）等連袂揚升。

展望後市，寬宏藝術表示，第3季將迎來營運高峰，接下來8月還有莎拉布萊曼音樂劇、江蕙台北小巨蛋15場演唱會，9月則有潮臺北邀請台日韓歌手台北小巨蛋3場、WILD WILD韓國歌舞秀6場，預計在國際音樂劇與天后演唱會加持下，單季營收獲利有望再創新高。

另，遊戲族群則由股王鈊象重返800元關卡帶隊，大宇資（6111）、華義（3086）、宇峻（3546）、隆中（6542）、弘煜科（6482）等攜手跟漲。

鈊象（3293）6月每股稅前盈餘3.71元，上半年每股稅前盈餘21.63元，稱霸國內遊戲族群。鈊象今年主要成長引擎仍在遊戲授權，至於網路App持平，商用遊戲機預期小幅成長。董事長李柯柱日前表示，英國線上博弈執照最快本季開始貢獻業績，同時也積極申請美國某些州的線上博弈執照，預估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。