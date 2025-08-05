這檔生技股單季毛利率躍升七個百分點、半年報犀利 股價亮燈漲停

隱形眼鏡股視陽（6782）半年報報喜，加上第3季營收將持續挑戰歷史新高，第4季又有新產能加持，激勵5日股價衝高，開盤15分鐘，股價即衝上漲停，並成功鎖上漲停價位。法人表示，視陽第2季財報優於市場預期，主要是毛利大幅成長抵銷業外匯兌損失的影響，預估今年營收、獲利皆可望挑戰新高。

視陽上半年營收20.23億元，年增17.26%，稅後純益3.8億元，年增21%，每股純益6.04元，創同期新高。其中，第2季財報表現亮眼，單季營收10.76億元，年增18.9%，單季毛利率46.55%，較去年同期提升近七個百分點，為史上高檔水準，即便受台幣升值影響，業外認列近6000萬元匯兌損失，但稅後純益1.87億元，年增29.9%，單季每股純益2.96元，創同期新高。

視陽表示，第2季毛利率大幅攀升主要受惠產能良率、效率提高，加上多元供應商策略，替代料的效益顯現，下半年毛利率將以持續上揚為目標。同時，反應旺季到來，視陽估第3季營收將持續挑戰單季歷史新高，第4季雖因季節性因素回落，但公司將有新產能投產，估計月產量將由今年上半年的4,200萬片，增加至4,600萬片。

看好視陽第3季受惠中、日、台三地同步推出矽水膠彩片新品，法人預期，視陽營收可望季增約5%、年增約8%，帶動業績續創新高。第4季雖為傳統淡季，但在新產能逐步開出下，可望緩衝季節性影響，全年營收與獲利皆有望改寫歷史紀錄。

法人認為，視陽在矽水膠彩片與高階矽水膠鏡片代工市場具備技術門檻與客戶黏著度，長線仍具成長動能，維持正向評價。