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正隆 完成77億永續聯貸
工紙大廠正隆（1904）昨（4）日宣布與華南銀行完成5年期、77億元永續聯貸案，持續推動AI低碳智慧造紙，拓展產業3R PLUS全循環布局，導入AI強化決策效率，提升營運低碳韌性。
正隆表示，本次聯貸案由華南銀行主導統籌主辦並擔任管理銀行，邀集第一銀行、玉山銀行、遠東銀行以及全國農業金庫等金融機構參貸。
正隆總經理張清標指出，正隆全面推動產銷智慧化，去年台灣地區碳排較2018基準年減降達9.38%，提前達成短期減碳目標，本次聯貸將加速推動全球低碳循環布局，以及導入AI智能的全面應用。
面對碳費衝擊，正隆竹北廠2024年全面啟動全台最大規模生質熱電系統，全年減用煤炭超過11.2萬公噸。
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