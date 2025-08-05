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京城銀2025年前七月EPS 1.86元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀行（2809）距離併入永豐金控剩下不到兩個月，昨（4）日公告自結7月獲利，受惠資本市場回溫、股息入帳，單月獲利也逐步轉佳，7月單月獲利持續成長，前七月稅後純益20.7億元，獲利年減幅度再收斂至約36%，累計前七月每股稅後純益（EPS）為1.86元。

台股行情持續上漲，資本市場續揚以及股息入帳等因素，使京城銀7月單月稅後純益較前月成長，7月單月稅後純益4.97億元，較前月成長約11%，前七月稅後純益20.7億元，年減36.7%，累計EPS為1.86元。京城銀與永豐金已經在日前董事會通過將以10月1日為合併基準日，屆時京城銀將股票下市，成為永豐金百分百控股子公司，之後一年內再與永豐銀行二合一，京城銀即消滅，目前雙邊已在就合併的各項系統與作業整合展開磋商與規劃，以利加速未來整併速度。

6月資本市場行情佳，7月持續走揚，有利京城銀財務操作收益，7月單月獲利比前月雙位數成長，比去年同月因當時台股重挫千點衝擊操作收益壓低基期，年增率更是高達14倍以上，也因此使得京城銀前七月累計稅後純益比去年同期衰退幅度，由上半年獲利年減51%再收窄至年減36%。

京城銀行 永豐金控 資本市場

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