豐興鋼筋強漲 持續帶勁

鋼市轉強，豐興鋼筋價連二漲。豐興（2015）昨（4）日鋼筋新盤價每公噸強漲500元，與上周漲300元合計，鋼筋二周累計跳漲800元，後市持續看強。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼上周無報價，日本H2廢鋼報價持平為每公噸308美元，美國貨櫃廢鋼漲至300美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.9美元小跌至98.8美元。

昨天豐興業務會議決定，廢鋼新價每公噸漲300元，收購基價7900元；鋼筋更是一口氣大漲500元，廠交價1.64萬元；型鋼維持平盤，每公噸2.33萬元。

上市鋼廠主管表示，近期全球小鋼胚半成品行情明顯升溫，為鋼筋價格上揚奠定基礎。其中，東南亞進口小鋼胚二周調高5美元，來到每公噸CFR450至460美元區間；大陸小鋼胚報價提升約10美元，每噸FOB440至450美元；土耳其等獨立國協國家出口至亞洲的小鋼胚進一步跳漲15美元，報每公噸CFR460至470美元。

上市鋼廠主管指出，小鋼胚是鋼筋的半成品，短期間增幅已達3至4%，是近年罕見的增長速度，分析其報價上升主要來自，中國大陸鋼胚出口面對完稅障礙較低，加上出口量暴增，供需緊張推升海內外價格。

其次是亞洲廢鋼價格緊縮、進口競爭激烈，讓開爐廠商轉向採購半成品，反映成本壓力向下游逐級傳導。

影響所及，大陸鋼筋行情近期漲約10%，期貨價格震盪跨越每公噸536美元至545美元間，短線價格具彈性且下游信心回升，鋼筋不必再透過價格降低續航。