jpp併法商 搶航太商機

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日宣布，已於7月31日與法商Segnere簽約完成併購案，本次收購案由雙方共同客戶空中巴士（Airbus）與達梭（Dassault）牽線而成，未來jpp將與二大歐系航太巨頭持續搶攻市場商機。

jpp日前董事會決議，以157.5萬歐元（約新台幣5,410萬元）全資收購Segnere 100%股權，昨日宣布已於7月31日完成簽約，預估jpp最快可在第3季認列Segnere相關營收。

法人分析，Segnere擅長鈑金件與結構組裝，可與jpp原有銑床件、車床件、表面處理等業務形成製造鏈垂直整合，jpp完成收購Segnere後，在歐洲航太供應鏈已具備切削、車床、表面、鈑金組裝等全流程製程能力，極具市場優勢。

據悉，Segnere同時是Airbus及Dassault的重要供應商，部分料號為全球獨家供應，顯示其高超產品技術力，此次收購案也是由兩大航太巨頭共同促成，意在強化上、下供應鏈連結不中斷。

jpp表示，公司旗下已有四家法國子公司，並已形成完整的航太供應鏈，包括ADB專注於航太精密車床件，LUTEC負責精密銑床件，SPEM則是Airbus一階供應商（Tier‑1），專攻高階航太表面處理技術，而本次的Segnere為Dassault一階供應商，可為公司增添鈑金與結構組裝製程。

另外，Dassault也是飆風戰機、幻象戰機的製造商，意味著jpp收購Dassault後，將正式躋身法國軍工供應鏈，成為達梭軍機的一階供應商，藉此打開軍工市場。

jpp日前公布6月營收3.01億元，月增4.2%、年增94.3%，成長主因來自航太訂單暢旺，帶動單月營收連續二個月創新高。