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鮮活營收／7月5.08億元 年月雙升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）於4日公告7月合併營收5.08億元，較去年同期成長12.6％，因新台幣匯率波動影響營收表現，若以功能性貨幣（人民幣）計算成長幅，則7月合併營收年增23.59％，高於新台幣計算的月營收年成長幅，累計前七個月合併營收23.03億元，年減幅收斂至8.55％。

鮮活7月合併營收年月雙升，主要成長動能為，進入夏季高溫季節，迎新茶飲傳統銷售旺季，且暑假期間家庭外出與旅遊需求，推升各大新茶飲品牌門市銷售量提升，加上中國大陸三大外送平台7月大打「零元購」補貼搶流量，刺激商店訂單增長，進而拉動鮮活連鎖系統客戶銷量增長，以及公司新零售通路新品上市挹注營收所致。

鮮活積極擴張營運版圖，除持續開發直飲類、餐飲小包裝及應季水果類產品外，公司亦積極布局新零售市場、拓展多元通路，擴大市場覆蓋率與產品滲透率，且逐步增加新零售市場的產品線涵蓋，期許新零售市場成為公司未來新的營運成長引擎。

展望下半年，隨著中國大陸政策面釋出正面訊號，包括消費補貼等措施，期望進一步拉動消費需求上升，進而帶動新茶飲行業市場活絡。鮮活憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計15.5萬噸年產能優勢，持續優化生產效率與供應鏈彈性，並透過生產流程精進，穩健推進營運成長動能。

營收 新台幣

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