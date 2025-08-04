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亞德客7月營收26.49億創同期新高 接單大於出貨

中央社／ 台北4日電

氣動元件廠亞德客-KY今天公布7月自結合併營收新台幣26.49億元，月減1.9%，較2024年同期增加7.42%，是5個月來低點，仍為歷年同期新高。

亞德客-KY說明，7月接單金額持續大於出貨金額，優於預期；7月營收及單日平均出貨額，仍受到產業需求季節性影響而呈現月減，但較去年同期有效成長，7月來自電池、汽車及包裝機械產業應用出貨較佳。

亞德客-KY自結前7月合併營收196.98億元，較2024年同期成長8.83%。

展望未來營運，亞德客-KY表示，對等關稅對客戶產能擴充決策，仍有部分遞延影響；但整體市場需求逐步回溫，預期中國大陸政府仍會視狀況，持續發布政策支持，加上亞德客-KY不斷開發新產品、提升品牌形象，並依各產業狀況提出相對應銷售策略提高市占率，即使國際局勢不確定因素存在，亞德客-KY對今年展望維持先前看法。

亞德客-KY在7月底法人說明會中重申，匯率和關稅變數影響有限，今年氣動元件業績成長可優於產業平均表現，今年集團整體業績維持預期成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）的目標。

營收 關稅

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