寬宏藝術營收／江蕙演唱會挹注 7月7.35億元創新高

江蕙演唱會助攻，寬宏7月營收創史上單月新高。寬宏藝術（6596）4日公告，7月營收7.35億元，年增483.94%；累計今年前七月營收15.85億元，年增44.02%。

寬宏藝術表示，7月因舉辦《悲慘世界》音樂劇台北站8場與高雄站22場、江蕙高雄巨蛋演唱會8場與莎拉布萊曼北流演唱會2場，致營收大幅成長，並創下單月歷史新高紀錄。

寬宏表示，第3季將迎來營運高峰，包括7月10日悲慘世界移往高雄衛武營演出22場、7月11日起天后江蕙也開啟8場高雄巨蛋演唱會，8月8日則回到台北小巨蛋舉辦12場演出，此外還有西洋天后莎拉布萊曼北流演唱會2場，在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收、獲利有望再創新高。

展望今年，寬宏表示，持續瞄準內需市場，據行政院主計處資訊，AI技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上國內在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能；而國內就業市場穩健，薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續，可望維繫消費成長動能。