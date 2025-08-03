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裕慶Q3訂單需求湧現

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

商用展示架大廠裕慶-KY（6957）表示，今年下半年隨著美國最大平價服飾與家飾零售商（R）的門市收銀區改造，第3季將迎來大幅放量改造計畫，預期訂單需求將湧現，該公司將全力搶攻相關商機。

另外，全球最大飲料商、美國最大西部服飾零售商等相關業者的商用展示架新專案等，有望挹注裕慶旗下商用展示架業務營運良好動能。

裕慶董事會近日決議通過，辦理第一次國內無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣10億元，發行期間三年，募集資金將用於償還銀行借款、充實營運資金所需。

裕慶指出，集團積極擴大商用展示架ODM業務動能，打造中長期營運成長引擎，透過強化資金結構、充分整合集團資源，以提高整體業務接單、擴大客戶群的利基。

裕慶仍看好旗下商用展示架ODM業務，近年積極完善「設計+製造+服務」一條龍業務模式，有效滿足多元國際品牌、大型通路客戶客製化商用展示架訂單需求，帶動整體客戶服務量體規模擴大，2025年第2季商用展示架業務營收比重，較去年同期的73.6%提高至82.9%。

ODM 美國 新台幣

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