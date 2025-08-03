貨櫃三雄誰最強？長榮、陽明、萬海 下一輪勝出關鍵在「它」

美中關稅陸續公布後，全球貨量變化將跟著景氣變化走，隨著貨櫃輪近年來都是大賺格局，全球狂推節能減碳的大浪襲來，再加上海運市場瞬息萬變，新船汰舊換新速度，成為長榮海運（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）下一輪能否勝出的重要關鍵。

國內的貨櫃三雄手上現金滿滿，如何善用現金未來能做準備成為未來勝出的重要關鍵；考驗著海運業者的購船決策，任何的決策一不小心就會失去競爭力，國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海為未來預做準備，積極大手筆買船搶市場商機。

長榮水運目前營運船隊227艘，總運能1,814,851 TEU；未來尚有53艘待交，今年總計將交付21艘船，長榮海運積極評估市場減排替代燃料船，目前沒有單一選項能達到零碳且符合商業規模，除甲醇環保雙燃料船外，也訂造LNG環保雙燃料船，長期持續探索不同低碳燃料船舶，強化全球競爭力。

陽明為穩固貨櫃運輸本業競爭力，2024年12月20日經董事會核定13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船買船計畫後，2025年積極展開新世代船舶布建計畫；迄今已全數完成7艘15,000 TEU級LNG雙燃料與6艘8,000TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃船採購布局。

萬海為國內近洋線的龍頭，自有船隊總計有121艘船，預計2025年還有3艘13,000 TEUs新造船舶下水運營，持續規劃船舶淘汰換新，將老舊船舶出售，高租金的船舶進行退租，優化船舶運行效率，全面提升萬海長期競爭力。

根據統計，萬海在2026~2030年預計接收新造船共34艘，其中，7,000 TEU2艘；8,700TEU 20艘(這個部分含附帶購入選擇權4艘)，另外，大型的船舶還有16,000TEU共12艘，未來新增運力達到38萬TEU。