快訊

南橫豪雨一家開車墜谷5口2死3失蹤…家屬可提國賠？律師解析關鍵要件

傳我增購美牛、穀物換降低關稅 農業部稱採購團是外交部籌組

大豪雨狂炸！台南清晨宣布：今停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

虎航2025年上半年 EPS 3.26元 三商家購0.86元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣虎航（6757）昨（1）日董事會通過第2季財報，上半年合併營收為84.54億元，年增2.9%，續創歷史新高，稅後淨利14.98億，年減2.3%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資折舊等原因。每股稅後純益（EPS）3.26元。

台虎今年配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。以昨日收盤價85.4元計算，現金殖利率高達7.1%，為近年國籍航空業之最。

【記者嚴雅芳／台北報導】三商家購（2945）昨（1）日召開董事會通過半年報，2025年上半年合併營收達71.13億元，年增3.9%；營業毛利19.44億元，年增5.3%；營業利益7,846萬元，年增9.9%；稅後純益5,816萬元，年增3.7%，每股純益（EPS）0.86元。就單季來看，第2季稅後純益2,914萬元，年增7.5%，EPS 0.43元，獲利穩健成長。

三商家購指出，營運動能來自多項策略推進，包括旗下「寵物好事」於去年9月正式併入集團，有效挹注整體營收與獲利表現。

延伸閱讀

穩懋第2季EPS -0.99元 台郡-1.41元

友達第2季EPS 0.26元 群創-0.1元

致茂 上半年EPS 9.67元

崇越上半年EPS 9.69元

相關新聞

鳳凰第2季 EPS 0.82元

鳳凰（5706）昨（1）日公告第2季財報，單季合併營收8.99億元，年增5.9％，為史上次高。營業利益0.62億元，年增...

韓帥接王品大陸營運長

王品（2727）昨（1）日代子公司合品公告人事異動，宣布由韓帥接任營運長一職，正式負責中國大陸區域的營運與發展，展現集團...

虎航2025年上半年 EPS 3.26元 三商家購0.86元

台灣虎航（6757）昨（1）日董事會通過第2季財報，上半年合併營收為84.54億元，年增2.9%，續創歷史新高，稅後淨利...

燁聯、華新開出平高盤

亞洲不銹鋼市場緩步升溫，不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新昨（30）日公告8月盤元產品牌價，各項產品同步開出平高盤。燁聯...

特力展店 踩油門

特力（2908）下半年展店腳步加快，旗下三大通路品牌擴點齊發。特力昨（30）日表示，「hoi!好好生活」將首度開出大型店...

航空三雄淘金衝刺北美線 營運增添新動能

「讓美國再次偉大（MAGA）」氛圍發酵，亞洲到北美商機浮現，華航、長榮航及星宇航空下半年北美線大進擊，搶攻東南亞轉機客商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。