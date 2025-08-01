虎航2025年上半年 EPS 3.26元 三商家購0.86元

台灣虎航（6757）昨（1）日董事會通過第2季財報，上半年合併營收為84.54億元，年增2.9%，續創歷史新高，稅後淨利14.98億，年減2.3%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資折舊等原因。每股稅後純益（EPS）3.26元。

台虎今年配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。以昨日收盤價85.4元計算，現金殖利率高達7.1%，為近年國籍航空業之最。

【記者嚴雅芳／台北報導】三商家購（2945）昨（1）日召開董事會通過半年報，2025年上半年合併營收達71.13億元，年增3.9%；營業毛利19.44億元，年增5.3%；營業利益7,846萬元，年增9.9%；稅後純益5,816萬元，年增3.7%，每股純益（EPS）0.86元。就單季來看，第2季稅後純益2,914萬元，年增7.5%，EPS 0.43元，獲利穩健成長。

三商家購指出，營運動能來自多項策略推進，包括旗下「寵物好事」於去年9月正式併入集團，有效挹注整體營收與獲利表現。