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韓帥接王品大陸營運長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
王品大陸營運長韓帥。 王品／提供
王品大陸營運長韓帥。 王品／提供

王品（2727）昨（1）日代子公司合品公告人事異動，宣布由韓帥接任營運長一職，正式負責中國大陸區域的營運與發展，展現集團積極培育新生代管理人才、強化兩岸布局的決心，進一步提升整體營運戰力。

合品為王品集團旗下負責中國市場的營運主體。據了解，韓帥為王品董事長陳正輝二女兒陳渝媃的夫婿。過去王品於中國市場曾設有營運長一職，惟該職位已懸缺多年，此次由新生代接任，韓帥將成為集團在中國市場僅次於陳正輝的第二號核心領導人。

陳正輝有兩位女兒，次女陳渝媃亦於2023年股東會後正式進入董事會，逐步參與集團經營決策。此次人事任命也被外界視為王品啟動兩岸第二代接班、強化中國市場戰力的重要一環。

王品表示，韓帥自即日起擔任集團大陸事業群營運長，將全面負責中國大陸地區的品牌營運、策略發展與團隊管理，協助集團在競爭激烈的餐飲市場中維持成長動能。

韓帥具備豐富國際商業管理學歷背景，2010年畢業於匈牙利布達佩斯考文紐斯大學工商管理系，該校為當地最具聲譽的商學院之一，長年穩居《金融時報》歐洲商管排名前50名。2023年則完成中歐國際工商學院MBA課程，中歐MBA連續九年獲《金融時報》評選為亞洲排名第一，為區域內高階管理教育指標性學府。

除了優異的學術背景外，韓帥也具備豐富的創業經驗及敏銳的商業洞察力，長期深耕消費市場及數位轉型領域，在不同產業的領導表現均展現高度的執行力與創新思維，對於企業營運管理與市場策略有深入理解與實戰歷練。

王品表示，此次任命不僅是集團全球化布局與人才戰略的關鍵一步，更顯示本公司對中國大陸市場的長期承諾與深耕決心。新任營運長的加入，將為大陸事業群注入新的專業動能。

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