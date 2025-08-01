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劍麟財報／匯率影響、第2季EPS 1.09元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）於1日公布2025年上半年合併營收達25.16億元，年增3％，創歷史同期新高水準。受惠旗下汽車氣囊零組件業務訂單需求持續穩定成長，第2季單季營業利益達1.22億元，年增3.75%，但受到匯兌損失影響，使稅後淨利為0.87億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.09元。

劍麟表示，近年來全球汽車市場對安全規範要求日益提升，促使各大車廠加快安全配備導入腳步，進而拉抬安全零組件使用數量，而劍麟長期深耕於該領域，已成為具備高度穩定性與可靠度的供應夥伴，進一步帶動旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品銷售表現穩健攀升，創造上半年汽車事業整體銷售較去年同期成長達1.76％表現。

劍麟指出，憑藉多年與Tier 1客戶合作經驗，劍麟具備優異的產品設計、量產能力及品質控管，有效縮短開發時程並提升生產效率，進一步獲得客戶信賴與長期合作肯定，同時仍有效帶動整體產能稼動率提升，使2025年上半年毛利率、營業利益率仍分別保持24％、10％。

劍麟指出，公司持續深化與全球Tier 1客戶的業務合作，並與客戶共同推動新款車用安全件產品的開發設計，有助於穩固整體訂單動能、支撐在手訂單維持高檔水準，目前旗下汽車事業主要客戶仍保持良好訂單拉貨需求，同時，集團在中國大陸、台灣與波蘭等地的產能布局，亦可靈活呼應全球汽車供應鏈重組趨勢，強化在地供應效率，進而鞏固未來營運成長基礎。

劍麟

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