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三商家購財報／上半年獲利0.5億元、EPS 0.86元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

三商家購（2945）1日公布第2季財報，上半年合併營收達71.13億元，年增3.9%；營業毛利為19.44億元，年增5.3%；營業利益為7,846萬元，年增9.9%。上半年稅後純益為0.5億元，年增3.7%，每股純益為0.86元。

三商家購表示，面對零售產業持續變動，公司積極優化商品組合與門市營運效能，並持續強化供應鏈效率與成本優化機制。下半年將持續推動數位轉型與永續發展，提升整體營運效率，為股東與利害關係人創造長期價值。 

董事會中依據《三商家購永續發展委員會組織規程》第五條規定，正式委任第二屆永續發展委員會成員，任期自114年8月1日至117年5月27日止。

新一屆委員包括邱光隆董事、商品行銷長葉念青女士及人力資源長蘇蕙蘭女士，並由邱光隆董事續任召集人，持續推動永續治理、落實ESG目標，強化公司長期經營韌性與社會責任。

董事

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