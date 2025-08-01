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鳳凰財報／上半年獲利1.1億元 EPS 1.32元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

鳳凰（5706）1日公告第2季財報，第2季稅後純益0.7億元，年增14.24％，每股純益0.82元，上半年稅後純益1.11億元，年減18.62%，EPS 1.32元。

鳳凰第2季營收8.99億元，年增5.9％，為歷史次高，營業利益0.62億元，年增25.55％。累計上半年合併營收16.15億元，年增11.78%，為史上新高。鳳凰表示，前半年長程線及日本旅遊需求仍呈現成長，因應旅遊成本增加，團費仍屬高檔，加上獎勵旅遊團助攻，推升營收成長。

展望後市，包機、包船業務仍為重要成長動能來源，利用日本花卷、仙台包機包裝東北行程，9月底以前已銷售一空，第4季銷售也持續增溫中。

包船部分MSC榮耀號11-1月推出以基隆為母港之東北亞航程共15航次。代理銷售之麗星郵輪探索星號，除現行銷售以基隆出發之航程，並自11月16日開始以高雄為母港推出東北亞及東南亞航程。另，歌詩達郵輪也推高雄出發三個航程，提供旅客或公司行號員旅不同選擇。

進入秋冬賞楓季節，日、韓、歐洲及美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中。慶典主題如德國啤酒節、聖誕市集等，每年也都能吸引旅客慕名前往。高端產品如歐洲河輪、北歐極光屋等行程，仍受旅客青睞。傳統第4季為員工或獎勵旅遊團旺季，雖有美國關稅、地緣政治等因素影響，仍有既定的計劃需執行，公司也已掌握相關需求。

為吸納人才、補充人力缺口，公司通過薪資調整案，將基本起薪調整至NT33,000，連同去年恢復之員工持股信託公司相對提撥金，追溯自疫情結束後,，最高調薪比例約達25%。

營收

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